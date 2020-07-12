إنزاغي لا يعرف سبب تراجع لاتسيو بعد استئناف الدوري

يواجه سيموني إنزاغي مدرب لاتسيو صعوبات في العثور على سبب انهيار فريقه صاحب المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد تعرضه لثالث هزيمة على التوالي والرابعة في آخر ست مباريات يوم السبت.

وبعد خسارة لاتسيو 2-1 بملعبه أمام ساسولو، تحدث إنزاغي عن صعوبات استئناف الموسم بعد التوقف لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا وأبدى حسرته على عدد الإصابات التي ضربت فريقه لكنه رفض استخدامها كعذر.

وقال: الفريق ليس في أفضل حالاته من الناحية النفسية. لا يجب أن نستسلم، إنها لحظة صعبة وشيء لم نمر به منذ فترة. يجب علينا تجاوز هذه المباراة والمضي قدما رغم الانتكاسات التي تثقل كاهلنا.

واستمتع لاتسيو بمسيرة خالية من الهزائم في 21 مباراة متتالية في الدوري قبل أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في إيقاف الدوري الإيطالي في مارس ، وتساءل إنزاغي عما سار بصورة خاطئة خلال فترة العزل الشامل عندما تعين على اللاعبين المران في ديارهم.

وقال: ربما تم ارتكاب أخطاء لكن لم نشهد من قبل أي توقف من هذا القبيل وكان من الصعب معرفة كيفية البدء من جديد. تدرب اللاعبون في ديارهم خلال فترة العزل الشامل لكننا بدأنا من جديد، وبدأت الإصابات في الظهور، لقد فقدنا لاعبين مثل لوكاس ليفا ودانيلو كاتالدي وآدم وراشيتش ولويز فيليبي وخواكين كوريا وبوبي أديكانيي، وهم ستة لاعبين مهمين.

وأضاف: نلعب كل ثلاثة أيام وكان علي إشراك اللاعبين التسعة أو العشرة أنفسهم. اليوم كان بإمكان ساسوولو تغيير تسعة لاعبين من تشكيلته الأساسية. الغيابات أضرت بنا لكن هذا لا يمكن أن يكون عذرا.