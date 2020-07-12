جنوى يهزم سبال وينعش آماله بالبقاء

فاز جنوى على ضيفه سبال بهدفين دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لينعش آماله بالبقاء في الدوري.



وسجل هدفي جنوى غوران بانديف في الدقيقة 24 ولاسه شوني في الدقيقة 54، بينما أهدر ياغو فالكي لاعب جنوه ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 37.



ورفع جنوى رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع عشر، وتوقف رصيد سبال عند 19 نقطة في المركز العشرين الأخير ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الثانية.