غريزمان يغيب 3 أسابيع عن برشلونة

يتوقع أن يغيب أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عن آخر جولتين من موسم البطولة الحالي بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال فوز النادي الكتالوني بهدف دون رد يوم السبت على بلد الوليد.



واستبدل غريزمان المنتقل الصيف الماضي من أتلتيكو مدريد لقاء 120 مليون يورو، خلال الاستراحة بين شوطي المباراة وقال برشلونة في بيان يوم الأحد إنه أصيب في الفخذ اليمنى.



ولم يحدد برشلونة المدة التي سيغيبها مهاجمه عن صفوفه لكن صحيفة "سبورت" المحلية قالت إنه سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع ما يعني غيابه عن مباراة فريقه المقبلة أمام ضيفه أوساسونا الخميس المقبل إلى جانب مباراته الأخيرة في الموسم في مواجهة ألافيس في ملعب الأخير الأحد القادم.



وبفضل الفوز حافظ برشلونة على فرصته في المنافسة على لقب الدوري رغم أن الغريم الأكبر ريال مدريد المنفرد بالصدارة سيكون بوسعه توسيع الفارق بين العملاقين إلى أربع نقاط إذا فاز على غرناطة يوم الاثنين.