الدوري الأسترالي يستأنف يوم الجمعة

أكد الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، يوم الاثنين، استئناف دوري الدرجة الأولى يوم الجمعة المقبل بعد أربعة أشهر من التوقف ومع دخول ثلاثة فرق من ملبورن الحجر الصحي في سيدني.



وكان من المفترض عودة دوري الأضواء يوم الخميس بمباراة بين ملبورن فيكتوري وويسترن يونايتد لكن تغير الجدول بسبب أزمة جائحة "كوفيد-19" في ملبورن، لكن المسابقة ستعود بمباراة بين سيدني ضد ولنغتون فينكس في استاد جوبيلي يوم الجمعة.



وانتقلت فرق ملبورن فيكتوري وويسترن يونايتد وملبورن سيتي إلى سيدني مطلع الأسبوع لقضاء 14 يوما في الحجر الصحي، وقال غريغ أورورك مدير المسابقات بالاتحاد الأسترالي: واجهنا الكثير من التحديات في الأسبوع الماضي منذ الإعلان عن جدول المباريات، الذي احتاج إلى بعض التعديلات بسبب تنقلات فرق ملبورن إلى سيدني، وتأمل المسابقة في إنهاء آخر 27 مباراة بالدور التمهيدي خلال أربعة أسابيع مع إقامة الدور النهائي الحاسم في 23 أغسطس.



وأغلقت سلطات نيو ساوث ويلز حدود الولاية مع فيكتوريا الأسبوع الماضي، لتصبح فرق ملبورن عالقة قبل الحصول على استثناء للسفر يوم الجمعة، وعزلت الفرق في فندق بسيدني وخضع أفرادها لفحوص يوم الاثنين بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على لاعب مطلع الأسبوع، وإذا جاءت كل نتائج الفحوص سلبية ستتمكن الفرق من التدريب غدا الثلاثاء.



وحدد الدوري عدداً من الجماهير لتجنب مخاطر العدوى، حيث سمح بحضور 4500 مشجع في مباراة سنترال كوست مارينرز ضد بيرث غلوري في غراسفورد شمال سيدني.