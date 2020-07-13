منتخب ألمانيا يواجه تركيا والتشيك ودياً

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أن المنتخب الأول سيخوض مباراتين وديتين خلال الخريف أمام منتخبي تركيا والتشيك، إلى جانب مبارياته الست المقررة في دوري أمم أوروبا.

وأوضح الاتحاد أن المنتخب الألماني، الذي يدربه المدير الفني يواخيم لوف، سيلتقي نظيره التركي في السابع من أكتوبر في كولونيا، ثم يواجه المنتخب التشيكي في 11 نوفمبر في لايبزج.

وتأتي المباراتان الوديتان إلى جانب المباريات الست للمنتخب الألماني أمام إسبانيا وسويسرا وأوكرانيا في دوري الأمم خلال سبتمبر وتشرين أكتوبر ونوفمبر، ولم تتضح حتى الآن الصورة بشأن إمكانية الحضور الجماهيري.

وقال لوف: نرغب في استغلال المباريات الدولية في الخريف في تحقيق التناغم بين العناصر الشابة في المنتخب. فنحن نتطلع إلى تطور عناصر الفريق مع بعضها البعض، استعدادا لكأس الأمم الأوروبية التي تأجلت إلى العام المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وأضاف لوف: بالإضافة إلى المباريات المقررة في دوري الأمم، ستعمل المباراتان الوديتان على منحنا المزيد من الرؤية المهمة لمدى تطور الفريق.

وتابع لوف :أتطلع حقا إلى المباريات، وأتمنى بالطبع أن نتمكن من اللعب أمام الجماهير مجددا في الخريف.

وستكون المباراة المقررة أمام إسبانيا في شتوتجارت في الثالث من سبتمبر، هي الأولى للمنتخب الألماني منذ نوفمبر الماضي، حيث ألغيت مباريات للفريق في وقت سابق من العام الجاري بسبب جائحة كورونا.