مقتل شقيق لاعب توتنهام بحادث إطلاق نار في فرنسا

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الاثنين، أن شقيق لاعبه سيرج أورييه فارق الحياة بعد إطلاق نار في فرنسا.



وأوضحت صحيفة (لا ديبيش) المحلية أن كريستوفر أورييه تعرض لإطلاق نار في ملهى ليلي في ساعة مبكرة صباح الاثنين جنوب مدينة تولوز الفرنسية، وأشار مصدر بالشرطة إلى أن المشتبه به هرب من الموقع وتتم مطاردته حالياً.



وانضم سيرج أورييه (27 عاماً) إلى توتنهام في 2017 قادماً من باريس سان جيرمان، وقال النادي اللندني في رسالة عبر "تويتر": الجميع في النادي يرسلون خالص التعازي إلى سيرج وعائلته. قلوبنا معهم.