راموس ينتقد "تراخي" ريال مدريد أمام غرناطة

انتقد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد فريقه بسبب السقوط في فخ الشعور بالكمال خلال الفوز 2-1 على غرناطة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إذ استمرت المعاناة حتى اللحظة الأخيرة ورغم التقدم بهدفين في أول 16 دقيقة.

وتراجع فريق المدرب زين الدين زيدان بعد التقدم بهدفي فيرلان ميندي وكريم بنزيمة عقب بداية رائعة وكاد أن يدفع الثمن في الشوط الثاني حيث ضغط غرناطة بعدما قلص داروين ماتشيس الفارق.

وقال راموس: دون الشعور بذلك، لقد ارتكبنا خطأ الشعور بالتراخي عقب الوصول إلى نتيجة كانت ستجعلنا نشعر بسعادة كبيرة، لكن هذا لم يكن كافيا واليوم لم يعد من الممكن الفوز على أي فريق إلا عن طريق التركيز لمدة 90 دقيقة، فزنا بالشوط الأول وخسرنا الشوط الثاني ورغم الخروج بالانتصار فإننا فعلنا أشياء لا يجب تكرارها مجددا مثل استقبال هدف بسهولة.



وتدخل الحارس تيبو كورتوا لإنقاذ محاولة خطيرة قرب النهاية ليحافظ الريال على تقدمه بينما أبعد راموس الكرة من على خط المرمى في الثواني الأخيرة ليحقق الفريق فوزه التاسع على التوالي، وسيتوج ريال بلقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ 2017 إذا فاز على أرضه أمام فياريال يوم الخميس وقبل أن يواجه ليغانيس في الجولة الأخيرة يوم الأحد التالي.



وقال راموس الذي كان فريقه يتأخر بنقطتين عن برشلونة عند توقف الدوري في مارس بسبب جائحة "كوفيد-19": الفوز بلقب الدوري سيعني الكثير بالنسبة لنا، وسيكون هذا تتويجا لثبات مستوانا وبسبب طريقة عملنا بجدية على مدار العام بأكمله.



وأضاف: فترة التوقف ساعدتنا كثيرا وكانت بمثابة نقطة التحول لأننا عملنا على الاستعداد لاستئناف النشاط وحددنا لأنفسنا هدف الفوز باللقب. الآن نحن نصارع على اللقب وأتمنى أن يكون بوسعنا الاحتفال يوم الخميس.