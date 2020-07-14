شنايدر يفكر بالتراجع عن الاعتزال

ذكرت وسائل إعلام هولندية، اليوم الثلاثاء، أن فيسلي شنايدر يدرس السير على خطى زميله السابق في منتخب هولندا آرين روبن والعودة للعب كرة القدم الموسم المقبل.



ويبدأ شنايدر (36 عاما) المران في وقت لاحق من الشهر الحالي مع فريق دوس هولاند ستيختسه للهواة في أوتريخت، مما قد تكون مقدمة لعودته لنادي طفولته أوتريخت.



وسيحاول شنايدر، الذي شارك في 134 مباراة دولية مع هولندا ولعب في أياكس أمستردام وريال مدريد وإنتر ميلان، استعادة لياقته بعد عام من الاعتزال.



وأبلغ شقيقه جيفري شنايدر، وهو أحد أعضاء الجهاز الفني في دوس هولاند ستيختسه، الصحافيين: فيسلي يرغب في إنقاص وزنه وهو مشغول الآن. قال إن ذلك ربما يعطيه فرصة اللعب مرة أخرى. إنه غائب منذ فترة. فيسلي يرغب في تجربة كيفية العودة للملعب بعد فترة بدون كرة قدم".



وفي الأسبوع الماضي، قال خوردي زاودام المدير الرياضي لأوتريخت إنه تحدث إلى شنايدر حول عودته.



وأبلغ الصحافيين: لكي أكون واضحا، شنايدر وهو لائق بدنيا فرصة مهمة لأوتريخت لكن الكرة في ملعبه.



وأعلن روبن، الذي يبلغ عمره 36 عاما أيضا، الشهر الماضي عودته لكرة القدم بعد اعتزال استمر لمدة عام وانضم إلى نادي طفولته خرونينجن بعقد لموسم واحد.