لامبارد يطالب لاعبي تشيلسي بـ"التواصل" داخل الملعب

أكد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أن لاعبيه يجب أن يتحملوا المسؤولية، ويتواصلوا بشكل أكبر داخل الملعب في ظل تطلعات الفريق لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضمن المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.



وخسر تشيلسي، صاحب المركز الثالث، 3-0 أمام شيفيلد يونايتد يوم السبت وقال لامبارد إنه لم يسمع إلا أصوات المنافسين في الاستاد الخالي، وأبلغ الصحافيين قبل مواجهة نوريتش سيتي يوم الثلاثاء: عند التحدث عن اللاعبين من السهل والطبيعي النظر إلى الموهبة لكن يجب النظر أيضا إلى السلوك والشخصية داخل الفريق وهذا أمر يمكن تحسينه



وتابع: اللاعبون الشبان يمكن أن تتعالى أصواتهم وينضجوا بمرور الوقت بينما يمكن للاعبين المخضرمين تحمل المسؤولية ومساعدتهم في ذلك وخاصة في الأوقات الحرجة. حان وقت التحسن.



وختم: يمكنهم التحلي بالهدوء كما يريدون خارج الملعب لكن داخل الملعب يجب أن يطلبوا الكرة وإلا يمكن أن تهرب المباراة منهم، وأهم شيء الآن هو رد الفعل وأتوقع ذلك من اللاعبين.