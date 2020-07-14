مدافع توتنهام: مورينيو يتفوق على بوكيتينو بـ"التكتيك"

كشف بن ديفيز مدافع توتنهام هوتسبير أن فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أصبح أكثر اهتماما بالجوانب الخططية تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، مقارنة بالوضع مع سلفه ماوريسيو بوكيتينو.



وقاد الأرجنتيني بوكيتينو توتنهام لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي، لكنه أقيل في نوفمبر بعد بداية متواضعة في الدوري الممتاز وحل مورينيو بديلا له.



وأبلغ ديفيز محطة "توك سبورت": تحت قيادة بوكيتينو كان الفريق ملتزما جدا بأسلوب اللعب المعتمد على الضغط العالي، أما الآن أصبح الفريق خططيا أكثر ويدرس المنافس بشكل أكبر

ونضع خطة لكل مباراة بمفردها.



وتعرض فريق مورينيو لانتقادات في المباريات الأخيرة بسبب بعض المستويات المحبطة لكن ديفيز (27 عاماً) يرى أن الفريق لا يزال يتأقلم مع خطط المدرب، وتابع: في بعض المباريات لم نلعب كما نريد لكن يتفق الجميع على براعة مورينيو وأنه من صفوة المدربين، لقد فاز بكل شيء ممكن لذا يجب على اللاعبين وضع ثقتهم به والنتائج المنشودة ستأتي تباعا، سنستعد في الصيف وأنا متأكد من أن أمامنا الكثير من العمل في فترة الإعداد للموسم لتكون الأمور مختلفة في العام المقبل.



ويحل توتنهام، صاحب المركز الثامن، ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.