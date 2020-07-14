مدرب بورنموث يؤمن بتحقيق "المفاجأة" أمام سيتي

يؤمن إيدي هاو، مدرب بورنموث، بأن فريقه المهدد بالهبوط يمكنه تحقيق مفاجأة عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء.



وبفوزه الكبير 4-1 على ليستر سيتي يوم الأحد، وهو أول انتصار لبورنموث في عشر مباريات بالدوري، احتفظ فريق المدرب هاو بالأمل في البقاء بدوري الأضواء للموسم السادس على التوالي، لكنه يظل قابعا في المركز 18 بفارق ثلاث نقاط خلف واتفورد ووست هام يونايتد بمنطقة الأمان وسيلتقي منافساه يوم الجمعة.



وسيلعب بورنموث مع ضيفه ساوثهامبتون ثم ينهي الموسم أمام إيفرتون لكن هاو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سيتي رغم الخسارة 5-0 في آخر مواجهتين أمام فريق المدرب بيب غوارديولا.



وأبلغ هاو مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء: مباراة سيتي مختلفة عن أي مباراة أخرى بالدوري. يتمتع المنافس بقدرات استثنائية وبمدرب مذهل ولاعبين رائعين، ستكون مهمة ثقيلة لكنني أؤمن بإمكانية تحقيق النتيجة المطلوبة اذا تكاتفنا سويا.



وعن تكهنات غياب المدافع ناثان آكي حتى نهاية الموسم بسبب إصابة أعلى الفخذ قال هاو : ليست إصابة خطيرة ولا أعرف إن كان سيشارك مجددا هذا الموسم. لا يمكن التأكيد أو النفي.