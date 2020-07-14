"توبيخ" لاعب شالكه بعد ارتدائه قميص دورتموند

تلقى الويلزي الشاب، رابي ماتوندو، جناح شالكه المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم توبيخا من ناديه بعد أن تدرب في منشأة في كارديف، وهو يرتدي قميص الغريم التقليدي بروسيا دورتموند.



وأبلغ يوتشن شنايدر المدير الرياضي لشالكه مجلة "كيكر" الرياضية يوم الثلاثاء: أوضحت لرابي ماتوندو عبر الهاتف رؤيتنا لهذا التصرف المتهور، عمره 19 عاما فقط لكن لم يكن ينبغي أن يفعل ذلك. قلنا له بوضوح إن عليه إظهار رد الفعل المناسب لسوء تصرفه داخل وخارج الملعب.



وأثار منشور لماتوندو على "إنستغرام" وهو يتدرب مرتديا قميص دورتموند يحمل رقم سبعة واسم صديقه جيدون سانشو عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي بين جماهير شالكه المنافس التقليدي لدورتموند في منطقة وادي الرور.



ويلعب ماتوندو في شالكه منذ بداية 2019 بعد أن لعب سابقا بين صفوف فريق الشباب في مانشستر سيتي، وسجل هدفين في الدوري الألماني في 20 مباراة هذا الموسم.