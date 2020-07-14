"فيفا" يرحب بقرار استمرار إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني

رحب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بقرار محكمة التحكيم الرياضية برفض الطعن ضد قرار إيقاف الرئيس السابق للاتحاد الأفغاني مدى الحياة.



وقرر الفيفا إيقاف كرم الدين كريم الرئيس السابق للاتحاد الأفغاني مدى الحياة في يونيو الماضي مع تغريمه مليون فرنك سويسري (1.07 مليون دولار)، بعد أن وجدت لجنة القيم بالفيفا أنه مذنب باستغلال منصبه والتحرش جنسيا بلاعبات أفغانيات بين عامي 2013-2018.



وأكدت المحكمة الرياضية يوم الثلاثاء قرار الفيفا، وقالت إن جرائم كريم انتهكت حقوق الانسان الأساسية وأضرت بالسلامة الذهنية والبدنية للاعبات الشابات ودمرت مسيرتهن وحياتهن.



وقال الفيفا في بيان يوم الثلاثاء: في قضية غير مسبوقة، أكدت المحكمة أهمية سياسة الفيفا في عدم التسامح مطلقا مع الانتهاكات الجسدية والعقلية والجنسية على جميع مستويات كرة القدم، فضلا عن كفاءة العقوبات الشديدة في مثل هذه الحالات، يشيد الفيفا بشجاعة الضحايا بعد مضيهن قدما في القضية رغم الظروف الشخصية المروعة في وطنهم وسماحهن بتحقيق العدالة، نثق في أن هذه الواقعة ستشجع ضحايا اخريات في هذه الظروف الصعبة على الإبلاغ عنها في المستقبل، اعتمادا على دعم الفيفا في كافة الأوقات.