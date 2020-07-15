أرتيتا يطالب أرسنال بـ"التعلم" من ليفربول

أكد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أنه يجب على ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن يتعلم مما فعله ليفربول في كيفية بناء التشكيلة بقيادة المدرب يورغن كلوب.

وقاد كلوب، الذي تولى المسؤولية في 2015، ليفربول لحصد لقب الدوري لأول مرة في 30 عاما هذا الموسم بعدما توج في العام الماضي بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وقال أرتيتا للصحافيين قبل مواجهة ليفربول يوم الأربعاء: ما فعله هذا النادي أمر مذهل. بكل تأكيد لقد احتاج إلى بعض الوقت لبناء التشكيلة وتعلم ثقافة جديدة وفلسفة جديدة وطريقة لعب تناسب المدرب، لقد بدأ في التعاقد مع كل لاعب يخدم المطلوب، وهو ما فعله بذكاء، ولقد تعاقد مع لاعب مميز في كل مركز، ومن الناحية المادية تلقى مساندة كبيرة وأبرم صفقات ضخمة ما تسبب في تغيير النادي.

وتابع: الشكل الحالي يختلف عما كان عليه الأمر منذ أربع سنوات. قدرات أي ناد على البناء تكون محدودة بعض الشيء لكن بكل تأكيد هذا يجب أن ننظر إليه ونرى كيف حدث ذلك لأنه مثال رائع.