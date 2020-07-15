أنشيلوتي منزعج من لاعبي إيفرتون

قال كارلو أنشيلوتي، مدرب إيفرتون، يوم الأربعاء، إن فريقه يفتقد الروح القتالية عقب تلاشي آمال التأهل لإحدى بطولتي أوروبا الموسم المقبل، مضيفاً أنه لا يزال متفاجئا بمدى تراجع الأداء مؤخرا.



ويحتل إيفرتون المركز 11 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 45 نقطة قبل ثلاث جولات على النهاية، لكنه ابتعد عن سباق التأهل إلى الدوري الأوروبي وخسر 3-صفر أمام ولفرهامبتون واندرارز يوم الأحد الماضي في ثالث مباراة على التوالي بدون انتصار.



وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي قبل استضافة أستون فيلا صاحب المركز قبل الأخير الخميس: أوافق، كان الأداء سيئا في المباريات الثلاث الأخيرة. أولا، أعتقد أنه لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتعافي بشكل صحيح، ثانيا، افتقدنا الروح القتالية قليلا. ربما بسبب حقيقة أنه من الصعب للغاية بلوغ أحد المراكز المؤهلة لأوروبا، أعتقد أن اللاعبين فقدوا الدافع والتركيز بعض الشيء. كنت متفاجئا.



وتحدث المدرب الإيطالي مع لاعبيه بشأن نهجهم ويتوقع منهم ردة فعل أمام فيلا.



وأضاف أنشيلوتي: هذا غير مقبول. نتوقع نهجا مختلفا وعقلية وشخصية مختلفة. جزء كبير من خصائص هذا النادي أن الجميع يريد رؤية اللاعبين يقاتلون. إنه الجزء الأكثر أهمية. عندما لا يوجد قتال من اللاعبين فلا يمثل ذلك خصائص هذا النادي.