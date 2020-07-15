تشيلسي يهزم نوريتش ويعزز موقعه في المركز الثالث

عزز فريق تشيلسي موقعه في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على ضيفه نوريتش سيتي 1 - صفر يوم الثلاثاء في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.

ويدين تشيلسي بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو الذي سجل هدف الحسم في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

ومع تبقي مرحلتين فقط على نهاية الموسم رفع تشيلسي رصيده في المركز الثالث إلى 63 نقطة بفارق أربع نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الرابع والذي يلتقي بعد غد الخميس مع ضيفه شيفيلد يونايتد وأيضا يتفوق بأربع نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس والذي يلتقي في اليوم ذاته مع مضيفه كريستال بالاس.

أما نوريتش سيتي فالمباراة بالنسبة له كانت تحصيل حاصل بعد تأكد هبوطه بالفعل إلى دوري البطولة الإنجليزية.

ومنذ استئناف الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، حقق تشيلسي ستة انتصارات مقابل هزيمتين أخرهما كان في الجولة الماضية على ملعب شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.