مهاجم مانشستر يونايتد يحصل على الدكتوراه الفخرية

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد سيصبح أصغر شخص يحصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة مانشستر تقديرا لحملته لمساعدة الأطفال.



ونال راشفورد إشادة واسعة بعد نجاح حملة مهاجم منتخب إنجلترا لتوفير الوجبات الغذائية المدرسية للأطفال خلال العطلة الصيفية في بريطانيا، مشيرا إلى أنها كانت مصدر دعم له في طفولته.



وسينضم اللاعب البالغ عمره 22 عاما إلى أسطورتي النادي السير أليكس فيرغسون وبوبي تشارلتون في نيل الدكتوراه الفخرية، وقال راشفورد لموقع ناديه على الإنترنت: إنه يوم فخر لي

ولعائلتي. عند النظر إلى الأسماء التي نالت هذا التقدير في الماضي أشعر بالتواضع، لا يزال الطريق طويلا لمكافحة فقر الأطفال في البلاد لكن الحصول على هذا التقدير من مدينتي يعني أننا نمضي في المسار الصحيح وهذا يعني الكثير.



وساعد راشفورد في جمع نحو 20 مليون جنيه إسترليني مع مؤسسة "فير شير" لإمداد العائلات بالوجبات خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.