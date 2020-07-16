أرتيتا يشعر بالقلق بسبب ميزانية أرسنال

قال الإسباني ميكيل ارتيتا المدير الفني لنادي ارسنال أنه يشعر بالقلق إزاء ميزانية الانتقالات المخصصة له هذا الصيف في ظل مساعيه لإعادة هيبة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أرسنال المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة ويأمل في التأهل إلى الدوري الأوروبي، لكنه يتخلف بفارق 40 نقطة عن ليفربول بطل الدوري.

وقال ارتيتا : لا أعرف ، إنه مصدر قلق كبير، نحن في حاجة لهذه الميزانية لبناء الفريق، الأمر ليس سحرا ، ينبغي أن تتطور من خلال نوعية اللاعبين، لاعبين من أصحاب الكفاءة في الفريق ، ونحتاج إلى عدد أكبر من اللاعبين للمنافسة في هذه البطولة، هذا هو التحدي.

وفاز ارسنال الأربعاء على ليفربول بهدفين مقابل هدف لكن ارتيتا أكد أن الطريق لازال طويلا للمنافسة على اللقب.

وأشار : الفجوة بين الفريقين هائلة في الوقت الراهن، لا يمكن التطور في غضون شهرين لكن ما يؤخذ في الاعتبار هو أن المعركة الآن متساوية وأنا فخور للغاية بهذا ، باقي الأمور تحتاج إلى بعض الوقت.

وتولى ارتيتا تدريب ارسنال في نوفمبر الماضي خلفا ليوناي إيمري.