جدول زمني جديد للدوري الألماني في الموسم المقبل

أقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الألماني لكرة القدم جدولاً زمنياً جديداً لمباريات موسم 2020-2021.

وبحسب الجدول، ستبدأ منافسات الموسم الجديد للبوندسليغا والبوندسليغا 2 يوم الجمعة الموافق 18 سبتمبر 2020. وعقب الجولة 13 لكلا الدوريين (18-21 ديسمبر 2020) والجولة الثانية من منافسات كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم (22-23 ديسمبر 2020)، سيتوقف اللعب حتى عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر يناير. ومن المقرر بدء الجولة 34 من البوندسليغا يوم السبت، 22 مايو 2021. وستنعقد الجولة الأخيرة للبوندسليغا 2 بعد ذلك بيوم واحد.

وفيما يتعلق بموعد بدء الموسم، والاستراحة الشتوية الأقصر والجولات الثلاثة في منتصف الأسبوع، تم وضع هذا الجدول الزمني الكلي وفق النموذج الذي تفضله معظم أندية البوندسليغا ودوري الـ 2 في ظل الظروف السائدة. إذ طلب الاتحاد الألماني لكرة القدم مؤخراً آراء الأندية في هذه المسألة على أساس الاختيار بين أشكال مختلفة للجدول الزمني في الموسم المقبل.

وسيوافق 1 مايو، وهو عطلة رسمية في ألمانيا، يوم السبت في عام 2021، وتبعاً لرغبة السلطات المسؤولة عن السلامة، لن يشهد أي من الدوريين يوماً كاملاً من المباريات في تلك العطلة. ووفق المخطط الحالي، من المقرر أن تقام مباراتا نصف النهائي لكأس ألمانيا في عطلة نهاية الأسبوع الأولى من شهر مايو، رغم أن موعد كلتا المباريتين لا يزال في طور التباحث النهائي. وسيترتب على أي تأخير أثر ملحوظ في الجولة 30 من البوندسليغا والبوندسليغا 2 (20-22 أبريل 2021).

ولقد اقتضت الضرورة وضع جدول زمني جديد لأن موسم 2019-2020 الحالي استغرق وقتاً أطول من المدة المحددة بالأصل، بسبب الانقطاع المؤقت جراء فيروس كورونا. وبالتالي، تطلب الأمر أخذ عدد من الجوانب بالحسبان في التخطيط للبوندسليغا والدرجة الثانية. وتتعلق أهم هذه الجوانب، عدا عن منافسات كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بجولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في الموسم الحالي 2019-2020، التي ستقام في شهر أغسطس، ومباريات كلتا المنافستين في الموسم المقبل.

ومن الجوانب الأخرى ذات الصلة مواعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم بالنسبة للمباريات الدولية وبطولة أمم أوروبا، التي تأجلت بمقدار عام واحد حتى يوم 11 يونيو 2021.

وسيعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم عن مواعيد مباريات الموسم 2020-2021 للبوندسليغا ومسابقة الدرجة الثانية على أساس الجدول الزمني الجديد في الأسابيع المقبلة.