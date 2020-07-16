حارس الأرجنتين: بنزيمة أفضل من ميسي

يرى هوغو غاتي، الحارس السابق للمنتخب الأرجنتيني، أن الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، يعد أفضل من ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني في الموسم الحالي.

جاءت تصريحات الحارس الأرجنتيني السابق الذي شارك في مونديال 1966 خلال برنامج " الشرينغيتو" الإسباني، إذ قال: كنت أقول دائما إن في ميسي كل شيء المواصفات التي تريدها في اللاعب، لكن في هذه الفترة، أرى أن بنزيمة أفضل من ميسي.

وأضاف: مهاجم ريال مدريد يعطي أكثر بكثير من ميسي، ما يفعله الفرنسي الآن هو شيء لم نره منذ وقت طويل من لاعب لريال مدريد بخلاف كريستيانو رونالدو.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد على بعد انتصار واحد من أجل الفوز بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 34، ويعد كريم بنزيمة لاعب رئيسيا في تشكيلة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، ويلاقي ريال مدريد نظيره فياريال مساء الخميس.