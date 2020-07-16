مانشستر يونايتد يتعاقد مع ظهير ريال مدريد

تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، مع ألفارو فيرنانديز اللاعب الشاب في صفوف ريال مدريد الإسباني، لمدة أربع سنوات، حسبما أكدت مصادر لشبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

وذكرت الشبكة الأميركية، اليوم الخميس، أن فيرنانديز البالغ من العمر "17 عاما"، ويلعب في مركز الظهير الأيسر، انتهى عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو الماضي، ولم يتوصل إلى اتفاق على التجديد مع النادي. وسوف ينتقل اللاعب إلى مانشستر يونايتد كلاعب حر.

وكان فيرنانديز انضم إلى ريال مدريد قادما من ديبورتيفو لاكورونا في عام 2017، حيث نجح النادي الملكي في التفوق على أندية أخرى كانت ترغب في ضم اللاعب.

ولعب فيرنانديز لريال مدريد في فئات تحت 15 و16 و17 عاما، خلال مواسمه الثلاث في النادي، حيث عرف عنه أداؤه الهجومي مع تميزه بلياقة بدنية مميزة.

وذكرت"إي إس بي إن" أن فيرنانديز يرى مانشستر يونايتد خيار أفضل لتطور مستواه على المدى القصير والمتوسط.

ومن المتوقع أن يشارك فيرنانديز مع الفريق الاحتياطي لمانشستر يونايتد الموسم المقبل، مع احتمالية أن يتدرب مع الفريق الأول في حال الحاجة لتعزيزات دفاعية في الفريق، وهو ما يمنحه تطورا أسرع مما لو ظل في ريال مدريد.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 59 نقطة، مع تبقي مرحلتين على نهاية الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي.