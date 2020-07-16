ملعب دي ستيفانو يشهد "السيناريو المجنون"

لم يتوقع أحد أن يحقق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني على أرضية استاد ألفريو دي ستيفانو، بداية من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، ومديري الفريق، أو أحد من حاملي تذاكر النادي البالغ عددهم 65 ألفا.

وحقق فريق زين الدين زيدان لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 34 في تاريخ النادي، بعد فوزه مساء الخميس على فياريال.

وتحول فريق ريال مدريد للعب في أكاديمية الفالديبيباس بسبب جائحة فيروس كورونا، التي فرضت على الأندية اللعب خلف الأبواب المغلقة، بالإضافة إلى أعمال إعادة تطوير ملعب سانتياغو برنابيو.

ووصفت صحيفة "ماركا" الإسبانية ما حدث بـ "السيناريو المجنون" كونه أمرا لم يكن في الحسبان.

وأصبح ملعب دي ستيفانو، الاستاد الـ 14 الذي يشهد تحقق ريال مدريد للقب الدوري الإسباني.

ووصل كأس مسابقة الدوري مساء الخميس إلى أكاديمية ريال مدريد، وتسلمه أنطونيو غوميز رينو، مدير العلاقات العامة في الفالديبيباس، تحسبا للتتويج.

ولم يفز ريال مدريد بلقب الدوري على ملعبه منذ موسم 2006-2007، إذ حقق آخر ألقابه على ملاعب بامبلونا وبيلباو وملقة.