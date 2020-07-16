ميندي و"إنجاز" لم يحققه راموس وبنزيمة

توج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ 34 في تاريخه، بعد فوزه مساء الخميس على فياريال في الجولة قبل الأخيرة ضمن منافسات المسابقة.

وتمكن الفرنسي فيرلاند ميندي من تحقيق إنجاز لم يتمكن من الوصول إليه العديد من نجوم نادي العاصمة الإسبانية، بعدما توج بلقب "الليغا" في أول موسم له مع الفريق، وهو أمر غير شائع في ريال مدريد.

وهناك لاعب آخر في القائمة تمكن من الفوز بلقب الدوري في أول موسم له وهو ماركو أسينسيو في موسم 2016-2017، لكنه لم يصل إلى عدد المباريات التي لعبها ميندي في موسمه الأول.

وما فعله الفرنسي ميندي في الموسم الحالي يعد أمرا مميزا، لاسيما بعد تألقه في العديد من المباريات وحجزه لمكانة أساسية ومنافسة البرازيلي مارسيلو، علما أن سيرجيو راموس وكريم بنزيمة ولوكا مودريتش إلى جانب توني كروس لم يتمكنوا من تحقيق رقم ميندي.

إذ حقق راموس "الليغا" في موسمه الثاني، وكان على بنزيمة وكروس الانتصار حتى موسمهما الثالث، واضطر مودريتش إلى الانتظار لمدة 4 مواسم.