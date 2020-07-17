غوارديولا: أرتيتا سيقود أرسنال للمنافسة على الألقاب

يعتقد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن أرسنال يصنع شيئا مميزا بقيادة ميكيل أرتيتا ويمكنه المنافسة على الألقاب في حال حصل مساعده السابق على الدعم في فترة الانتقالات.



وترك أرتيتا منصبه كمساعد غوارديولا في سيتي ليتولى تدريب أرسنال خلفا لمواطنه الإسباني أوناي إيمري قبل فترة الأعياد بوقت قصير، ومنذ ذلك الحين تطور طريقة لعب الفريق الذي يسعى للتأهل

للدوري الأوروبي.



وعقب الفوز منتصف الأسبوع على البطل ليفربول طالب أرتيتا بدعم مالي في فترة الانتقالات المقبلة لقيادة أرسنال لمنافسة الأندية الكبرى الموسم المقبل.



وقال غواريولا في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: أرى كيف يحتفلون بالأهداف وقتالهم على كل كرة. بدأ اللاعبون في صنع شيء مميز للنادي، أرسنال كان أحد أندية القمة في الكرة الإنجليزية في آخر 20 و30 عاما. أثق تماما في أن أرتيتا الشخص المناسب لإعادة الفريق للمركز الذي كان يحتله بين الكبار. عندما يدعمه النادي فلا يوجد شخص أفضل من أرتيتا للقيام بهذه المهمة، أشعر أنه يصنع شيئا فريدا ومميزا للنادي. إذا سانده النادي واستثمر الكثير من الأموال في التعاقد مع اللاعبين الذين يريدهم

أرتيتا، سيقود الفريق للمنافسة على الألقاب السنوات المقبلة.



ويمكن لسيتي، الذي توج بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة في وقت سابق هذا الموسم، أن ينهي الموسم بثلاثة ألقاب والتالي على جدوله خوض قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام أرسنال السبت.



وقال غوارديولا إن الحارس التشيلي كلاوديو برافو، الذي عادة ما ينوب عن الحارس الأساسي إيدرسون في مسابقات الكؤوس المحلية، سيغيب عن المباراة للإصابة.



وأضاف المدرب الإسباني: سيخوض إيدرسون المباراة. كلاوديو يعاني من إصابة طفيفة. في الأيام القليلة الماضية لم يكن بديلا. يعاني من مشاكل عضلية ولا يمكنه اللعب.