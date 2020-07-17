مانشستر يونايتد يتمسك بآمال المشاركة في دوري الأبطال

تمسك مانشستر يونايتد بحظوظه في المشاركة ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على مضيفه كريستال بالاس يوم الخميس في المرحلة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ليستر سيتي على ضيفه شيفيلد يونايتد 2 - صفر، في حين تعادل إيفرتون مع ضيفه أستون فيلا 1 - 1، وبرايتون مع مضيفه ساوثهامبتون بنفس النتيجة.

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 62 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة، بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي، صاحب المركز الرابع، المؤهل لدوري الأبطال، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد كريستال بالاس عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسجل ماركوس راشفورد الهدف الأول لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45، فيما تكفل أنتوني مارسيال بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 78.

من جانبه، اكتفى ساوثهامبتون بالتعادل الإيجابي 1 - 1 مع مضيفه برايتون.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني عشر، بفارق تسع نقاط أمام برايتون، صاحب المركز الخامس عشر.

وتقدم برايتون بهدف حمل توقيع نيال موباي في الدقيقة 17، غير أن داني إنجز أحرز هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 66.

وتلقت آمال أستون فيلا في البقاء بالبطولة ضربة موجعة، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع مضيفه إيفرتون في وقت سابق اليوم.

وظل أستون فيلا في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 31 نقطة، ليتأزم موقفه بشدة في البقاء بالبطولة، في حين ارتفع رصيد إيفرتون إلى 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم أستون فيلا بهدف حمل توقيع إزري كونسا في الدقيقة 72، لكن الفريق الضيف لم يهنأ بتقدمه كثيرا، بعدما تعادل ثيو والكوت لإيفرتون في الدقيقة 87.

وأنعش ليستر سيتي آماله في التواجد بالمراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة ومن ثم المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، عقب فوزه الثمين 2 - صفر على ضيفه شيفيلد يونايتد.

وارتفع رصيد ليستر، الذي استعاد نغمة الانتصارات الغائبة عنه في المرحلتين الماضيتين، إلى 62 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد شيفيلد عند 54 نقطة، ليخفق في الارتقاء للمركز السادس في ترتيب البطولة المحلية، الذي يصعد بصاحبه للدور المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وافتتح أيوزي بيريز التسجيل لليستر في الدقيقة 29، قبل أن يضيف زميله ديماراي جراي الهدف الثاني في الدقيقة 79.