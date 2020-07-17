ميسي: فريق برشلونة الحالي لا يستطيع تحقيق البطولات

أبدى ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عدم رضاه عن مستوى فريقه بعد الخسارة أمام أوساسونا 2-1 ضمن الجولة قبل الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني، الذي حسمه ريال مدريد للمرة الـ 34 في تاريخه.

وقال ميسي في تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: لقد كنا فريقا غير متسق وضعيف وتعرض لهزائم كثيرة، كان من السهل تسجيل الأهداف ضدنا والخسارة أمام أي فريق، نشعر بإحباط شديد، ويجب أن ننتقد أنفسنا.

وأضاف: ريال مدريد فعلوا ما عليهم، لم يخسروا أي مباراة منذ استئناف الدوري، الأمر يستحق الثناء، لكننا ساعدناهم من خلال الهزيمة في مباريات كان يجب ألا نخسرها، ونحن بحاجة إلى إجراء العديد من التغييرات، وقلت ذلك كثيرا، إذ واصلنا اللعب كما نحن عليه الآن سيكون من الصعب الفوز بدوري الأبطال.

وأردف ميسي: المشجعون غاضبون من كل ما حدث هذا الموسم وهذا طبيعي، ونحن غاضبون أيضا، والفريق بشكله الحالي لن يكون بمقدوره تحقيق الألقاب.