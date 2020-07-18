البيروفي كاريو ينضم إلى تدريبات الهلال الجماعية

انضم الجناح البيروفي، أندري كاريو، إلى تدريبات الهلال الجماعية مساء يوم السبت بعد غيابه عنها خلال الفترة الماضية.

ونشر حساب الهلال على "تويتر" مقطعاً مرئياً لكاريو، وهو في طريقه إلى النادي العاصمي، قبل أن ينشر عدة صور للاعب البيروفي في مقر النادي مرتدياً ملابس التدريبات قبل الانخراط بها.

ويلعب كاريو مع الهلال منذ صيف 2018، وقبل عام اشترت إدارة فهد بن نافل عقد اللاعب لمدة 4 مواسم بعدما قضى الفترة الأولى منها معاراً.

وساهم كاريو بحصول الهلال على لقب بطل السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة 2018 ودوري أبطال آسيا العام الماضي.

وخاض أندري 26 مباراة في بطولات الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية خلال الموسم الحالي مسجلاً 6 أهداف وصنع مثلها.



ويستعد الهلال لملاقاة غريمه التقليدي النصر في الخامس من الشهر المقبل، إذ يفصل بين الفريقين 6 نقاط في صدارة الترتيب مع بقاء 8 جولات على نهاية المسابقة.