الكرواتي كوفاتش يتولى تدريب موناكو

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيكو كوفاتش المدير الفني السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم سيتولى تدريب موناكو الفرنسي خلفاً للإسباني روبرت مورينيو.

كان كوفاتش أقيل من منصبه كمدير فني للنادي البافاري في الثالث من نوفمبر الماضي، وبعدها انسحب من المشهد الرياضي. وكشفت تقارير أن اتصالات دارت بينه وبين هيرتا برلين لتولى تدريب نادي العاصمة الألمانية.

كان كوفاتش تمكن من حصد بطولتي الدوري والكأس مع بايرن في الموسم قبل الماضي، كما حصد مع آينتراخت فرانكفورت بطولة كأس ألمانيا في 2018 بعد أن تغلب على بايرن في النهائي.

وتولى مورينو قيادة موناكو في نهاية 2019، ومن المفترض أن ينتهي عقده في يونيو 2022، وحقق مع الفريق المركز التاسع في مسابقة الدوري.