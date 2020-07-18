دورتموند يرفض اتهامات باريس سان جيرمان

رفض ميكيل زورك، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اتهامات ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للأندية الألمانية بخطف المواهب الشابة الفرنسية وتشكيل خطر على أكاديمية الشباب في فرنسا.



وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة يوم السبت، قال زورك: لا أعلق في العادة عندما تتحدث أندية أخرى علانية، لكن لأنه تم الإشارة إلينا بشكل مباشر في هذه الواقعة، فيجب أن أؤكد أن ليوناردو مخطئ في هذا بشكل واضح، فالأمر المعتاد هو عكس ما صوره تماما، عائلات ومديري أعمال المواهب في فرنسا يسعون إلى الحديث مع دورتموند لأنهم يرون في الغالب أن لدينا شفافية أفضل وإمكانيات أعلى لتطوير المواهب التي لديهم.



كان ليوناردو صرح لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية بقوله إن الأندية الألمانية تتصل بآباء أو أصدقاء اللاعبين أو أقاربهم أو تتصل باللاعبين أنفسهم، ويغيرون تفكير المواهب الشابة في سن 15 أو 16 عاما.



واكتفى ماركوس كروشه، المدير الرياضي لنادي لايبزيغ، بالقول تعليقا على اتهامات ليوناردو: فرنسا هي حامل كأس العالم حاليا وهي أمة كروية مثل ألمانيا وسيكون من الإهمال عدم متابعة السوق هناك.



وجاء ذلك على خلفية انتقال البلجيكي توماس مونييه ظهير باريس سان جيرمان إلى دورتموند، حيث اتهم مونييه المدير الرياضي للنادي الباريسي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" بأنه كان يسعى إلى عدم الوصول إلى اتفاق مع النادي الألماني.



كما اتهم مونييه ناديه السابق "بافتقاد الواقعية"، وهو ما رفضه ليوناردو بشدة، وانتقد دورتموند والأندية الأخرى في الدوري الألماني.