سيتيين: ميسي على حق.. وبرشلونة قادر على تخطي الأزمة

أكد كيكي سيتيين مدرب برشلونة يوم السبت أن فريقه لا يزال يملك القدرة على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم رغم النهاية الحزينة بفقد لقب الدوري الإسباني.



وفرط برشلونة في لقب الدوري المحلي لصالح ريال مدريد بخسارته 2-1 أمام أوساسونا يوم الخميس الماضي ما أدى لانتقادات شديدة من القائد ليونيل ميسي الذي قال إن فريقه لا يملك أي أمل في الذهاب بعيدا في دوري الأبطال.



وسيخوض برشلونة آخر مباراة في الدوري المحلي يوم الأحد على ملعب ألافيس قبل استضافة نابولي في الثامن من الشهر المقبل في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، وفي حال تجاوز نابولي سيتأهل برشلونة إلى دورة مصغرة تضم ثمانية أندية يلتقي كل فريقين منهما في مباراة واحدة بسبب تأجيل البطولة إثر جائحة "كوفيد-19".



وقال سيتيين في مؤتمر صحافي: ميسي على حق في أنه إذا قدمنا أداء سيئا مثلما حدث في بعض المباريات لن نفوز بأي شيء لكن مرت علينا بعض اللحظات الرائعة، والشيء المهم هو أننا نعرف جميعا كيف نحتاج للتطوير ونحتاج أن نتعلم كيف نكون فريقا فعالا. إذا تمكنا من الأداء بنفس الطريقة التي حققنا بها الانتصار 4-1 على فياريال حينها أنا متأكد من قدرتنا على الفوز بدوري الأبطال.



ورفض سيتيين أيضا ما تردد على أن ميسي كان يستهدفه حينما انتقد أداء الفريق منذ يناير كانون الثاني الماضي وهو الشهر الذي تولى فيه المدرب البالغ عمره 61 عاما مسؤولية الفريق عقب إقالة إرنستو فالفيردي.



وأضاف سيتيين: بالتأكيد لا. جميعا نقول أشياء في بعض اللحظات يمكن تفسيرها بشكل خاطئ. مثل هذه الأمور تحدث يوميا في لحظات الإحباط ولا أعطيها الكثير من الأهمية، لم يلعب الفريق كما ينبغي ونحتاج جميعا الحصول على راحة، والعودة للعمل كفريق.



والتقى سيتيين مع رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، الجمعة، وقال: من الطبيعي عقد مثل هذه الاجتماعات، نحن مهتمون جميعا بتطوير الفريق وهذا ما دار الاجتماع حوله للاستعداد للمستقبل بتفاؤل.