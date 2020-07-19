أرتيتا يأمل أن يوافق أوباميانغ على تمديد عقده

كشف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أنه يأمل بأن يساعد الفوز 2-0 على مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في إقناع المهاجم بيير-إيمريك أوباميانغ بالبقاء مع النادي اللندني.

وسجل أوباميانغ (31 عاماً) هدفي أرسنال بواقع هدف في كل شوط ليجتاز منافسه سيتي في استاد ويمبلي الخالي من المشجعين، ويرتبط الغابوني، هداف أرسنال في كل المسابقات هذا الموسم برصيد 25 هدفا، بعقد حتى نهاية الموسم المقبل ولم يوافق بعد على تمديد التعاقد.

وقال أرتيتا للصحافيين: هذه لحظات رائعة وجميلة وهي تكون دائما أفضل من اللحظات السيئة. كما قلت لكم فإنه كان يبدو مقتنعا عندما تحدثت إليه بخصوص هذا الأمر، لكن بكل تأكيد إذا شاهد نجاحا وأننا نسير في الاتجاه الصحيح، فإنه سيشعر بإيجابية كبيرة بخصوص ذلك. أتمنى أن يساعد ذلك على إقناعه بشكل أكبر أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

وجاء فوز أرسنال على سيتي بعد أيام من التفوق على ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف أرتيتا: نحن سعداء حقا بما حدث في آخر أربعة أو خمسة أيام. الفوز على أفضل فريقين تقريبا في أوروبا هو أفضل شيء يمكن فعله لذا التحية للاعبين على ما قدموه وعلى مستواهم وعلى درجة قتالهم.

وسيلعب أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في الأول من أغسطس مع الفائز من مباراة يوم الأحد بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.