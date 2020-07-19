برشلونة يعرض كوتينيو على أرسنال مقابل غندوزي

دخل برشلونة الإسباني في مفاوضات مع أرسنال الإنجليزي في مفاوضات حول نقل البرازيلي، فيليب كوتينيو، مقابل الحصول على الفرنسي، ماثيو غندوزي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب كوتينيو حالياً بنظام الإعارة مع بايرن ميونخ، إلا أن مسؤولي الأخير أشاروا إلى عدم رغبتهم الإبقاء على اللاعب البرازيلي بعد مستوياته المخيبة للآمال، بينما استبعد أرسنال لاعبه غندوزي مؤخراً من التدريبات الجماعية بعد اشتباكه مع حكم مباراة فريقه وبرايتون في وقت سابق.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" فإن تبادل اللاعبين سيكون الحل الأمثل بالنسبة للنادي الكتالوني الذي يعاني من خسائر مالية كبيرة جراء تعاقداته الضخمة في الفترات الأخيرة، وإضافة إلى ذلك جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي تسببت بهبوط مداخيل النادي، ما دفعه إلى التخلي عن لاعبه البرازيلي الشاب آرثر ميلو مقابل الحصول على البوسني ميراليم بيانيتش من يوفنتوس الإيطالي.

ويرغب كوتينيو (28 عاماً) العودة إلى الدوري الإنجليزي من جديد بعدما قضى موسماً ونصف مع برشلونة في إسبانيا وتمت إعارته إلى بايرن ميونخ، لكنه لم يحقق النجاح الذي حققه مع ليفربول إبان لعبه مع بطل النسخة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واعترف كيا غورباتشيان وكيل أعمال كوتينيو برغبة موكله العودة إلى الدوري الإنجليزي، وقال لقناة "سكاي سبورت": فيليب يرغب بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، ربما يحدث ذلك خلال هذا الموسم أو اللاحق، لننتظر ونرى.

ويعتبر البرازيلي كوتينيو أغلى لاعب في تاريخ برشلونة، الذي اشترى عقده من ليفربول لقاء 160 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2017-2018.