ساري مدرب يوفنتوس: مستقبلي.. "مباراة لاتسيو"

تجاهل ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس أسئلة بشأن مستقبله مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم وقال إن هذه التكهنات جزء من الرياضة، وإنه ينوي الوفاء بعقده مع النادي المنتمي لمدينة تورين.



وأبلغ ساري الصحافيين قبل استضافة لاتسيو صاحب المركز الرابع يوم الاثنين: مستقبلي هو يوم الاثنين، يجب علينا التركيز في مبارياتنا وبدءا من الغد، الباقي مجرد عواقب، أما السؤال عن شعوري بالقلق بشأن مستقبلي يشبه أسئلة لسائق "فورمولا 1" هل يخشى من القيادة بسرعة، لا هذا جزء من مهنيتي. لو تفوز فهذا يعني أنك تقدم أداء جيدا ولو تخسر فالأداء يكون سيئا، كرة القدم صعبة أينما كنت.



ويخوض ساري موسمه الأول مع يوفنتوس في العقد الممتد لثلاثة أعوام لكن الفريق يمر بفترة متقلبة مع اقترابه من لقبه التاسع على التوالي في الدوري، إذ عانى المدرب الإيطالي لفرض أسلوب لعبه وبنى تشكيلته حول المهاجم كريستيانو رونالدو البالغ عمره 35 عاما وفشل يوفنتوس في الفوز في آخر ثلاث مباريات خارج ملعبه، كما خسر بركلات الترجيح أمام نابولي في نهائي كأس إيطاليا الشهر الماضي.



وقال ساري إن الوضع الحالي، حيث تم ضغط آخر 12 جولة من الموسم في ستة أسابيع لتعويض فترة التوقف التي وصلت إلى ثلاثة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، صعب على جميع الفرق، وتابع: إنها لحظة غريبة لأنها صعبة على الجميع.



ويملك يوفنتوس 77 نقطة قبل خمس جولات من النهاية متقدما بست نقاط على إنتر ميلان، الذي يحل ضيفا على روما في وقت لاحق من يوم الأحد، وأتلانتا الذي تتبقى له أربع مباريات. ولدى لاتسيو 69 نقطة بعدما حصد نقطة واحدة في آخر أربع مباريات.