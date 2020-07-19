عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

سامبدوريا يقلب خسارته أمام بارما إلى فوز

المصدر: روما - د ب أ
سامبدوريا رفع رصيده إلى 41 نقطة
رابط مختصر

قلب سامبدوريا تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه بارما إلى فوز 3 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بارما بهدفين سجلهما جيرفينيو في الدقيقة 18 وبارتوز بيريزينسكي، لاعب سامبدوريا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40، ثم سجل سامبدوريا ثلاثة أهداف عن طريق جوليان شابوت وفابيو كوالياريلا وفيدريكو بونازولي في الدقائق 48 و69 و78 على الترتيب.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني عشر وتوقف رصيد بارما عند 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

كلمات دالّة

#بارما, #الدوري الإيطالي, #سامبدوريا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر