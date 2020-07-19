ليدز يستهدف العودة إلى دوري أبطال أوروبا

كشف أنجوس كينير الرئيس التنفيذي لليدز يونايتد أن النادي حقق أقل شيء ممكن بضمان العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأكد أنه يستهدف المشاركة مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا في المواسم المقبلة.



وصعد ليدز إلى الدوري الممتاز يوم الجمعة، بعدما خسر وست بروميتش ألبيون صاحب المركز الثاني أمام هدرسفيلد تاون قبل أن يضمن إحراز لقب الدرجة الثانية بتعثر برنتفورد أمام ستوك سيتي يوم السبت.



وشارك ليدز في المنافسات الأوروبية لخمسة مواسم متتالية بين 1998 و2003 وبلغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في 2001 ويثق كينير، الذي تولى المسؤولية في 2017، أن النادي يجب أن يفكر في استعادة أمجاد الماضي مرة أخرى.



وقال كينير: بينما نحن نحتفل، وبينما نحن نشعر بحماس كبير بعد العودة إلى المكان الذي نستحقه، فهذا أقل شيء ممكن لليدز، الآن سيتعلق الأمر بالبناء على ذلك وضمان أننا في المواسم القليلة المقبلة سنبدأ في التنافس على المستوى الذي يجب أن يكون ليدز فيه وهو أول ستة مراكز، ليدز يجب أن يملك فريقا في الدوري الممتاز. وبصراحة ليدز يستحق اللعب في دوري الأبطال وهذه هي رؤيتنا.



وهبط ليدز، بطل إنجلترا ثلاث مرات، من الدوري الممتاز في 2004 وعانى كثيرا حتى جاء المدرب مارسيلو بيلسا في 2018. وينتهي عقد المدرب الأرجنتيني بنهاية الموسم لكن ليدز يحاول الإبقاء عليه طويلا.