ميسي يدخل التاريخ في فوز برشلونة "الشرفي" على ألافيس

دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة تاريخ الدوري الإسباني، يوم الأحد، بعدما بات أكثر لاعب يمرر تمريرات حاسمة في موسم واحد بواقع 21 تمريرة حاسمة، متفوقاً على زميله السابق تشافي هيرنانديز بفارق تمريرة واحد.

وصنع ليونيل، الذي أثار الجدل بعد تصريحاته الأخيرة عقب خسارة برشلونة الدوري يوم الخميس الماضي، الهدف الأول لأنسو فاتي في مرمى المضيف ألافيس ليصبح أكثر لاعب يصنع أهدافاً في تاريخ الدوري الإسباني متفوقاً على تشافي الذي صنع 20 هدفاً في موسم 2008-2009 تحت قيادة بيب غوارديولا.

وفي الأسبوع الماضي كان ليونيل ميسي على موعد مع التاريخ كذلك عندما بات اللاعب الأول في تاريخ الدوري الإسباني الذي يسجل 20 هدفاً ويصنع مثلها، وذلك عندما مرر الكرة إلى التشيلي أرتورو فيدال في فوز برشلونة على بلد الوليد 1-0 في الجولة قبل الماضية.

وسجل ميسي هدفين في مباراة برشلونة وألافيس التي انتهت بفوز الأول 5-0، ليرفع رصيده إلى 25 هدفاً في صدارة الهدافين وبفارق 4 أهداف عن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بطل المسابقة، إلا أن هذا الرقم هو الأقل في الدوري الإسباني منذ موسم 2007-2008 عندما فاز دانيال غويزا لاعب مايوركا بلقب الهداف، إذ لم يحقق لاعب الهداف بعدد أهداف أقل 30 منذ ذلك الحين.

وكان لقب هداف الدوري الإسباني في المواسم التي تلت ذلك الموسم محصوراً بين ليونيل ميسي الذي يقترب من الحصول على الحذاء الذهبي السابع في مسيرته، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد السابق، ولويس سواريز مهاجم برشلونة الحالي.