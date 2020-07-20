بعد التأهل الأوروبي.. فياريال ينفصل عن مدربه

أعلن فياريال يوم الاثنين انفصاله عن المدرب خابي كاييخا بعدما قاد الفريق لاحتلال المركز الخامس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم والتأهل للدوري الأوروبي.

وكان فياريال يحتل المركز الثامن في الترتيب قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لكن فريق المدرب كاييخا استمتع بمسيرة رائعة بعد استئناف الدوري وفاز في سبع من 11 مباراة ليتقدم في الترتيب.

وقال المدرب البالغ من العمر 42 عاما بعد مباراة الفريق الأخيرة والتي انتهت بالفوز 4-0 على ضيفه إيبار يوم الأحد إنه ليس واثقا من مستقبله مع النادي، وبعد أقل من 24 ساعة على ذلك أصدر النادي بياناً يؤكد فيه انتهاء العلاقة مع المدرب.

ودرب كاييخا فياريال لمدة 15 شهرا قبل الاستغناء عن خدماته في ديسمبر 2018 لكنه عاد لمنصبه بعد ستة أسابيع فقط، فيما ذكرت صحيفتا "ماركا" و "آس" في إسبانيا أن أوناي إيمري مدرب أرسنال السابق وقع منذ فترة على عقد لتدريب فياريال في الموسم المقبل.