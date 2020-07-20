بيلسا: صعود ليدز لم يكن وليد "الصدفة"

أكد مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد أن التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم والتأهل للدوري الممتاز لم يكن وليد صدفة وكال المديح للاعبي الفريق.

وضمن ليدز الصعود لدوري الأضواء يوم الجمعة عقب خسارة وست بروميتش صاحب المركز الثاني أمام هدرسفيلد تاون قبل أن يحسم اللقب بعد خسارة برينتفورد أمام ستوك سيتي.

وقال بيلسا الذي تولى قيادة ليدز في 2018 عقب فترات بدون ألقاب مع مرسيليا ولاتسيو وليل: أعمل في كرة القدم منذ 30 عاما ولقب واحد لا يغير الكثير من نسبة ألقابي، ما يسعدني هو أنني نفذت هذا المشروع مع مجموعة لاعبين خلال عامين، حظيت بالتقدير في ليدز بسبب هذا العمل لكن اعتقد حقا أن قدرات اللاعبين هي التي صنعت الفارق في مهمة التأهل أكثر من مهاراتي في القيادة.

وينتهي عقد بيلسا مع ليدز في نهاية الموسم الجاري لكن المدرب الأرجنتيني التزم الصمت أمام التكهنات حول مستقبله، وقال: لا أريد تسليط الضوء على مستقبلي ولا اعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للحديث عن ذلك.