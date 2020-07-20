سولشاير ينتقد مستوى دي خيا أمام تشيلسي

يعتقد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، أن الحارس ديفيد دي خيا كان يجب أن يتصدى لهدف تشيلسي الثاني 100 مرة من 100 محاولة بعدما خسر الفريق 3-1 في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وأخطأ الحارس الإسباني في هدف أوليفييه جيرو في نهاية الشوط الثاني ثم سمح لتسديدة ميسون ماونت بعيدة المدى بدخول مرماه في بداية الشوط الثاني بعدما فشب بالإمساك بها.

واستمر بذلك التراجع المقلق في أداء دي خيا لكن سولشاير واصل دعم الحارس الأول ليونايتد، وقال: لا يمكن الحديث عن ثقة ديفيد دي خيا لكنه يتحلى بقوة ذهنية كبيرة. هو يدرك أنه كان يجب أن يتصدى 100 مرة من 100 محاولة للهدف لكن هكذا تسير كرة القدم.

وشارك سيرجيو روميرو، الحارس الثاني ليونايتد، في كل مباريات يونايتد السابقة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكن سولشاير قرر الاستعانة بالحارس دي خيا في استاد ويمبلي، وقال المدرب النرويجي: لقد اتخذت القرار بإشراك ديفيد وهو من الناحية الذهنية كان مستعدا.

وقرر سولشاير بشكل غريب إبعاد أنطوني مارسيال وبول بوغبا وميسون غرينوود عن التشكيلة الأساسية ولم يظهر يونايتد بقوته الهجومية المعتادة وكان يمكن أن يخسر بفارق أكبر أمام تشيلسي، وزاد: لقد شارك مارسيال وبوغبا في العديد من المباريات لذا كان القرار يتعلق بحصولها على راحة وكذلك منحهما الفرصة لصناعة الفارق عند المشاركة.

وسيتحول الآن تركيز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي حيث يستهدف إنهاء الموسم في المربع الذهبي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.