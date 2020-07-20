استئناف "كوبا ليبرتادوريس" منتصف سبتمبر

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم "كومينبول" يوم الاثنين أن بطولة كوبا ليبرتادوريس ستستأنف نشاطها في 15 سبتمبر المقبل بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتوقفت البطولة التي تضم أبرز أندية أميركا الجنوبية خلال مرحلة دوري المجموعات في مارس الماضي بسبب الجائحة، وسيتم إقامة المباريات دون حضور جماهيري.

وتعتبر البرازيل واحدة من أكثر الدول تضررا من الفيروس بعدد إصابات فاق مليوني إصابة، وهي البلد الثاني على مستوى العالم في عدد الإصابات بالفيروس، فيما يبلغ عدد الإصابات في بيرو 353 ألف إصبة، وتشيلي 333 ألفاً، وكولمبيا 197 ألف إصابة والأرجنتين 126 ألفاً، وهي دول تشارك أنديتها في البطولة.