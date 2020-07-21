استفتاء: بنزيمة أفضل لاعب في الدوري الإسباني

المصدر: مدريد - د ب أ

نال الفرنسي كريم بنزيمة هداف فريق ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم لقب أفضل لاعب في الموسم الحالي، بحسب استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتفوق بنزيمة على الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة وزميله المدافع في ريال مدريد سيرخيو راموس، بحسب نتائج الاستطلاع التي نشرتها "ماركا" يوم الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني.

وحصل بنزيمة على 36 بالمئة من أصوات المشاركين في الاستفتاء والذين بلغ عددهم حوالي 120 آلف شخص.

وحل ميسي ثانيا بحصوله على 32 بالمئة من الأصوات، فيما جاء راموس في المركز الثالث بـ14 بالمئة من الأصوات.