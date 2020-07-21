تشيلسي يحاول إغراء حارس يونايتد المعار

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، استعداده لدفع راتب أكثر من الضعف لدين هندرسون حارس مرمى شيفيلد يونايتد المعار من مانشستر يونايتد، وذلك في محاولة لمنع عودته لفريقه الأصلي.



وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينغ" البريطانية يوم الثلاثاء، أن تشيلسي تواصل مع ممثلي هندرسون، في ظل عدم قناعة فرانك لامبارد المدير الفني للفريق بالإسباني كيبا أريزابالاغا الحارس الحالي للفريق للندني والذي يعد أغلى حارس مرمى في العالم، بعدما تعاقد معه النادي مقابل 71 مليون جنيه إسترليني.



وأضافت الصحيفة أن هندرسون البالغ من العمر 23 عاما، يتقاضى حاليا راتبا أسبوعيا قدره 70 ألف جنيه إسترليني، لكن شيفيلد يونايتد دفع أغلب راتبه العام الماضي، فيما يبدو تشيلسي على استعداد لإغراء الحارس براتب قيمته 170 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.



ومن المقرر أن يعود هندرسون إلى مانشستر يونايتد بمجرد نهاية فترة إعارته لشيفيلد يونايتد الأسبوع المقبل.