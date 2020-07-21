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توتنهام يمدد عقد لاعبه داير حتى 2024

المصدر: العربية.نت
داير يلعب مع توتنهام منذ 2014
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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء توقيع لاعبه الدولي إيريك داير على عقد جديد يربطه بالنادي حتى عام 2024.

وبدأ مسيرته مع الفريق منذ ستة أعوام حينما انضم إلى النادي قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي في يوليو عام 2014، كما أنه سجل هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة لأول مباراة له مع الفريق في مواجهة وست هام يونايتد.

وشارك إيريك في 40 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، كما تقلد شارة القيادة في أكثر من مناسبة وساهم في حصول المنتخب على المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.
ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 58 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي مع بقاء جولة على نهاية المسابقة.

كلمات دالّة

#توتنهام, #داير, #إنجلترا, #مورينيو

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