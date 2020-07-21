زيدان يرفض بيل.. والويلزي يتمسك بالبقاء مع ريال مدريد

كشف جوناثان بارنيت، وكيل غاريث بيل، لاعب ريال مدريد أن المهاجم الويلزي لن يرحل عن النادي رغم عدم المشاركة بانتظام في الفترة الأخيرة مع حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.



ورغم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، يثير بيل انقساما حوله بسبب الشعور بافتقاره للالتزام وسجله السيئ في الإصابات، وكان قريبا من الانتقال إلى جيانغسو سونينغ الصيني العام الماضي قبل انهيار الصفقة في النهاية.



وأثار اللاعب الويلزي، الذي أحرز أكثر من 100 هدف مع العملاق الإسباني، غضب مشجعي ريال عندما تظاهر في مزحة أنه نام خلال تواجده في المدرجات لمتابعة فوز ناديه بهدفين دون رد على ألافيس هذا الشهر.



وأبلغ بارنيت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": غاريث على ما يرام، يتبقى عامان في عقده وهو يحب الإقامة في مدريد ولن يرحل، أما مشاركته فهذا أمر يعتمد على رأي المدرب زين الدين زيدان، لكن موكلي ما زال جيداً مثل أي لاعب آخر في الفريق.



وأضاف "بكل تأكيد تلقى العروض لكن من الصعب على أي ناد في العالم أن يتحمل راتبه، إنه لمن المؤسف أنه لا يشارك مع ريال مدريد في الوقت الحالي، لكنه لن يرحل. زيدان مدرب ناجح جدا ولا توجد علاقة كراهية، فقط لا يريد إشراكه، أما غاريث فهو يتدرب كل يوم ويتدرب بقوة.



وقال بارنيت إن بيل متحمس لقيادة ويلز في بطولة أوروبا العام المقبل، لكنه استبعد أن ينتقل إلى أي فريق على سبيل الإعارة بحثا عن اللعب بانتظام للحفاظ على لياقته، وأضاف: إنه يريد دائما اللعب بقوة مع ويلز. غاريث من بين أفضل لاعبي العالم وهم لا ينتقلون بنظام الإعارة.