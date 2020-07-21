سولشاير: دي خيا سيتغلب على الانتقادات

أكد أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، يوم الثلاثاء، أن الحارس ديفيد دي خيا يتحلى بالقوة الذهنية الكافية لاجتياز أخطائه خلال الهزيمة في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وأكد أن النادي لا يضع أي ضغط إضافي على لاعبه الإسباني.



وأخطأ دي خيا (29 عاماً) في التعامل مع هدف تشيلسي الأول عن طريق أوليفييه جيرو يوم الأحد ثم سمح بتسديدة يمكن إبعادها من ميسون ماونت بدخول مرماه ليخسر يونايتد 3-1 ويودع المسابقة، وتسبب ذلك في مطالبة البعض باستبعاد دي خيا من التشكيلة، لكن سولشاير قال إن يونايتد، الذي ينافس على إنهاء الموسم في المربع الذهبي من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن يركز على مواجهة وست هام يونايتد يوم الأربعاء.



وأبلغ المدرب النرويجي الصحافيين: هذا لن يكون مؤتمرا صحافيا عن دي خيا، نحن سنواصل دعمه. ديفيد يتحلى بقوة ذهنية كافية لمعرفة أن عمله يتعلق بالمران بقوة والاستعداد للمباريات، وأضاف: تعرضنا في النادي لبعض الانتكاسات، وخسرنا مباريات كبيرة قبل ذلك واجتزنا ذلك وقدمنا مستويات مميزة. هذا ما يجب أن نفعله الآن، لن نتحدث عن أشخاص حتى لا يشعر أي شخص بأننا نفرض الضغط عليه.



ويستطيع يونايتد صاحب المركز الخامس برصيد 62 نقطة أن يتقدم بثلاث نقاط على ليستر سيتي صاحب المركز الرابع إذا فاز على وست هام قبل أن يلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل.