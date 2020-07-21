كريستيانو رونالدو يحطم رقماً صمد 72 عاماً

حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي رقما قياسيا ظل صامدا منذ 72 عاما، بعدما أصبح أكبر لاعب يحرز أكثر من 30 هدفاً في موسم واحد في إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى.



وسجل رونالدو هدفي فوز يوفنتوس على لاتسيو 2 -1 يوم الاثنين وهو في سن الخامسة والثلاثين و166 يوما، وهو أكبر لاعب يفعل ذلك منذ سجل روني روك لاعب أرسنال الإنجليزي ذات الرقم بعمر 36 عاماً و146 يوماً.



واقترب رونالدو خطوة جديدة من لقب هداف الدوري الإيطالي وهداف أوروبا في ظل منافسة شرسة مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني والإيطالي تشيرو إيموبيلي هداف لاتسيو.