هازارد وغريزمان يدخلان قائمة "الأسوأ" في إسبانيا

اختار العدد الأكبر من قراء جريدة "ماركا" الإسبانية الشهيرة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد وزميله إيدين هازارد وأنطوان غريزمان كأسوأ الصفقات في الدوري الإسباني الذي انقضى مؤخراً ونال لقب البطل ريال مدريد.

وحصل لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد بـ29 بالمئة من الأصوات يليه زميله البلجيكي إيدين هازاد ثم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة والمنتقل من أتلتيكو مدريد لقاء 120 مليون يورو ثالثا.

واختار قراء "ماركا" لوكاس أوكامبوس مهاجم إشبيلية كأفضل صفقة في الموسم بحصوله على 38 بالمئة من الأصوات، وحل فيرلاند ميندي لاعب ريال مدريد ثانيا بـ18 بالمئة من الأصوات فيما جاء ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ13 بالمئة من الأصوات.

ونال مارتن أوديغارد لاعب ريال سوسيداد لقب أفضل لاعب تحت 21 عاما بحصوله على 38 بالمئة من الأصوات متفوقا على أنسو فاتي لاعب برشلونة الذي حصل على 24 بالمئة وفيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد الذي نال 21 بالمئة من الأصوات.