وزير الداخلية الألماني: الجماهير ستعود في الموسم المقبل

يعتقد هورست سيهوفر وزير الداخلية الألماني، أن مشجعي كرة القدم سيتم السماح لهم بالعودة إلى المدرجات خلال مباريات الموسم المقبل، ولكن بشكل تدريجي.

وقال سيهوفر الذي تتضمن حقيبته الوزارية شؤون الرياضة في مقابلة نشرتها صحيفة "مونشنر ميركور" الألمانية اوم الثلاثاء، إنه يمكن الوثوق برابطة الدوري الألماني لكرة القدم والاتحاد الألماني للعبة وعملهما وسط أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح: لطالما رأيت أنه يمكن السماح للمشجعين بدخول الاستادات مجددا إذا كان هناك مفهوم قوي للصحة والسلامة، يمكن أن يبدأ هذا في خريف العام الحالي. بالطبع ليس بكامل الطاقة الاستيعابية للاستاد ولكن يمكن أن ترتفع الأرقام تدريجيا.

وكان بروتوكول صحي مفصل قدمته رابطة الدوري الألماني والاتحاد الألماني للعبة ساعد في استكمال فعاليات الموسم المنقضي من الدوري الألماني ليصبح أول مسابقة كبيرة تستأنف نشاطها وتكتمل بعد فترة التوقف الطويلة بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وقدمت الرابطة الآن إلى الأندية والسلطات الألمانية تصورا لكيفية عودة الجماهير إلى المدرجات. ويظل القرار النهائي بيد السلطات الصحية في المناطق التي تنتمي إليها هذه الأندية.

وتنطلق فعاليات الموسم الجديد 2020 - 2021 لـ"بوندسليغا" في منتصف سبتمبر المقبل.