أرتيتا يدافع عن إدارة أرسنال أمام انتقادات الجماهير

انبرى ميكل أرتيتا مدرب أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للدفاع عن إدارة ناديه يوم الثلاثاء بعد أن وضعت الجماهير لافتة على طائرة حلقت فوق استاد فيلا بارك تقول "ادعم أرتيتا، ارحل يا كرونكي".

وبهزيمته 1-0 أمام مستضيفه أستون فيلا المهدد بالهبوط بقي أرسنال في المركز العاشر بالدوري ويواجه إنهاء الموسم في أسوأ مركز له منذ 1995 عندما احتل المركز 12.

وفي حين كانت هناك اشارات مشجعة على التطور منذ تولي أرتيتا قائد أرسنال السابق المسؤولية في ديسمبر ، ليس أقلها انتصارين متتاليين على ليفربول في الدوري ومانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي، فإن الحاجة لدعم صفوف الفريق واضحة إن أراد أرسنال المنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

وأصبح الملياردير الأمريكي ستان كرونكي مالك أرسنال محل انتقادات جماهير النادي اللندني بسبب افتقاره للمغامرة في سوق الانتقالات، وأبلغ أرتيتا مؤتمرا صحفيا: لدي دعم كامل من عائلة كرونكي، ومن الإدارة، ومن المدير الرياضي. نضع خطة قوية للغاية معا لمحاولة فعل أقصى ما في وسعنا في فترة قصيرة للغاية، وفي نهاية المطاف جدول الدوري لا يكذب ونحن ندرك الفجوة ونحاول سدها. نحن في مركب واحد ونحاول فعل كل شيء معا.

ووجهت أسئلة لأرتيتا عما إذا كانت تعليقاته بعد الفوز على ليفربول تسببت في هذا التصرف من الجماهير. وقال أرتيتا بعد هذه المباراة إن مسألة حصوله على أموال كافية لدعم التشكيلة مصدر قلق بالنسبة له، ورد المدرب الإسباني: لا أدري لكن لو كان ذلك هو الانطباع فإنني لم أرغب فيه. أردت التأكيد، وأنا أفعلها مجددا، أننا بحاجة لدعم الفريق في العديد من المناطق،ـ وأول شيء هو مسؤوليتي في تطوير الفريق، على المستوى الفردي والمستوى الذهني أيضا بالتأكيد. بعد ذلك هناك بعض المناطق علينا تحسينها.

وتابع: حالة الشك الموجودة شيء واقعي. هناك شكوك لأن فيروس كورونا وجه ضربات قوية للجميع، لا ندري إن كنا سنتأهل لأوروبا وهناك شكوك حول بعض اللاعبين. يجب أن أحاول أن أكون أمينا وهذا ما قلته.