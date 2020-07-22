أوكرانيا ستسمح بعودة الجماهير إلى الملاعب

قال مسؤول رياضي يوم الأربعاء، إن أوكرانيا ستسمح بعودة الجماهير لمباريات كرة القدم في ربع سعة المدرجات بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب جائحة كوفيد-19.

وخففت أوكرانيا الإجراءات منذ مايو لمساعدة الاقتصاد لكن الحكومة تمدد العزل العام شهريا وتطالب المواطنين بارتداء الكمامات وتفرض إجراءات مشددة في الأماكن العامة.

وكتب رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافيلكو عبر "فيسبوك" أن وزير الصحة: صدق للتو على السماح للجماهير بحضور المباريات على سبيل التجربة في الفترة بين 25 و29 يوليو.

وأضاف أن الجمهور سيملأ 25 في المئة من السعة الكاملة مع احتمالية زيادة النسبة إلى النصف اذا كانت التجارب ناجحة مع الالتزام بالإرشادات الحكومية، ولم تؤكد وزارة الصحة المعلومة على الفور.

وسجلت أوكرانيا قرابة 61 ألف حالة إصابة وتوفي 1534 شخصا بالفيروس المستجد وهي أرقام منخفضة نسبيا بالمقارنة بدول غرب أوروبا لكن العدوى انتشرت في الأسابيع الأخيرة.

واستأنفت أندية أوكرانيا اللعب بداية من 30 مايو بدون جماهير.